Incendio in casa, il fumo allerta i vicini: ​anziana di 83 anni salvata dalla Polizia Locale

Brutta avventura questo pomeriggio per una nonnina di Massafra in provincia di Taranto. Per cause tutte da accertare, intorno alle 16,30 in un’abitazione di via Luigi Santori, si è verificato un principio d’incendio. Il fumo, proveniente dalla finestra della casa, a piano terra, è stato notato da alcuni residenti nella zona, i quali hanno allertato il comando della Polizia Locale.

Gli agenti Marino Palmisano e Luigi Mairo, guidati dal comandante Mirko Tagliente, giunti immediatamente sul posto, si sono accorti del pericolo; prontamente si sono introdotti nell’abitazione, individuando la presenza della nonnina di 83 anni, rimasta bloccata dal fumo nella casa in cui vive da sola. Gli agenti l’hanno soccorsa e l’hanno portata in strada.

I soccorsi

Pochi minuti più tardi sono arrivati anche i vigli del fuoco e gli operatori del 118. I primi hanno spento il principio d’incendio, le cui cause potrebbero essere riconducibili a un guasto elettrico ad un climatizzatore; i sanitari del 118, invece, si sono presi cura della 83enne, trasportata - dopo i primi soccorsi in loco - in ospedale per ulteriori approfondimenti clinici.

Per la nonnina, fortunatamente, soltanto uno spavento. Le sue condizioni sono apparse subito discrete. I vigili del fuoco hanno lavorato per qualche ora per bonificare l’intera strada, rimasta per tutto l’intervento inaccessibile. Al termine delle operazioni di spegnimento, in via precauzionale è stato interdetto momentaneamente l’accesso alla struttura, in attesa del ripristino delle normali condizioni di sicurezza. L’intervento dei soccorritori è valso, altresì, all’estinzione dell’incendio evitando il propagarsi delle fiamme all’intera struttura. Fortunatamente è stata una disavventura a lieto fine.