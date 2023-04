Incendio in casa nel cuore della notte: muore un 56enne

Un uomo di 56 anni è morto nella notte a Taranto nell'incendio che si è sviluppato nel suo appartamento nel centro abitato del capoluogo ionico. Le fiamme si sono sviluppate per cause in corso di accertamento poco dopo la mezzanotte.

I soccorsi

Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno forzato uno degli ingressi e hanno domato le fiamme. Purtroppo per il 56enne non c'è stato nulla da fare.

Sulla tragedia sono partite immediatamente le indagini da parte della Polizia.