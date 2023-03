Incendio in un appartamento, paura alla periferia della città. Sul posto i Vigili del Fuoco

Paura a Tramontone, alla periferia di Taranto, per l'incendio che si è sviluppato in un appartamento. Il rogo è scoppiato poco prima delle 13. Dalle finestre dell'abitazione, al quarto piano di un palazzo, si è sollevata una inquietante nube di fumo. Sul posto sono subito piombati gli equipaggi dei Vigili del Fuoco. Due le squadre in azione con una motoscala. Fortunatamente non ci sarebbero feriti. Al momento dell'incendio nella casa ci sarebbe stata una donna che è riuscita ad allontanarsi subito. L'incendio sarebbe stato provocato da un corto circuito.