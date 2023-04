Scoppia incendio nell'appartamento: un uomo morto tra le fiamme nella notte

E' scoppiato un incendio all'interno del suo appartamento: un uomo di 67 anni è morto tra le fiamme nella notte. Una tragedia avvenuta a Cagnano Varano, nella zona del Gargano. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 3 della notte nell'appartamento in pieno centro in via Varano.

Per la vittima, un 67enne che viveva da solo in casa, non c'è stato scampo. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme potrebbero essere partite da un malfunzionamento della stufa o da un corto circuito. Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Vico del Gargano sono arrivati sul posto, per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato all'interno dell'appartamento.

Sul caso indagano i carabinieri.