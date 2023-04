Salento, villetta distrutta da un incendio: proprietari salvi, non erano in casa

Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto nella notte una casa situata alla periferia di San Donato di Lecce nel Salento. Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte.

La dimora di campagna, di proprietà di un imprenditore 67enne del posto, titolare di un bar, è andata completamente distrutta. Il fuoco si è propagato velocemente, favorito dal tetto in legno dell’abitazione.

I proprietari erano assenti

Per fortuna i proprietari erano assenti, poiché ospiti del figlio, proprio a causa di alcuni problemi riscontrati nei giorni scorsi all’impianto elettrico della loro casa.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, intervenuti posto, hanno lavorato per oltre 5 ore per domare le fiamme nell’abitazione, che però dopo i controlli di rito è risultata essere inagibile. Le indagini sul rogo sono affidate ai carabinieri della stazione locale.