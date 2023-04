Salento, ennesimo incendio a un'auto: a fuoco un'Audi a Lecce

Altri incendi, non si ferma la spirale delle macchine a fuoco nel Salento: alle ore 7:30 una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Lecce, via Marcianò, per un incendio di un'autovettura, nello specifico un'Audi modello A4.

Le fiamme

Le fiamme si sono propagate e hanno interessato anche la parte posteriore di una Renault Clio.

L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose, sventando il pericolo per la pubblica e privata incolumità. Le cause in corso di accertamento al fine di verificare la natura dell’incendio.