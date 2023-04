Salento, un'altra auto incendiata: divorata dalle fiamme una Fiat Seicento

Un'altra auto incendiata nella notte nel Salento: si tratta di una Fiat Seicento che è stata divorata dalle fiamme. E' accaduto a Ugento, in via Chieti dove alle 03:10 circa una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce - distaccamento di Gallipoli - è intervenuta per spegnere l'incendio.

L'auto, di proprietà del 54enne D.A., era parcheggiata in strada nei pressi dell'abitazione quando per cause ancora tutte da chiarire ha preso fuoco. Al momento i primi accertamenti non hanno consentito di accertare la natura dell’evento.