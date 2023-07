Lecce, scoppia l'incendio sulla via per il mare: evacuata una villa. All'interno pranzava una famiglia di turisti

Un incendio in un campo incolto lungo la strada provinciale tra Lecce e Frigole. Le fiamme sono arrivate a ridosso di una villa, dove in quel momento pranzava una famiglia in vacanza in Salento, che è stata fatta evacuare dalle forze dell'ordine. Subito sul posto gli operatori dell'Arif (Agenzia per le attività irrigue e forestali della Regione Puglia). Proprio un operatore ha dato l'allarme, evitando conseguenze peggiori per la famiglia di turisti.

Fiamme domate

Le fiamme avevano già bruciato le chiome di alcuni alberi dell'area a pochi metri. La famiglia è stata subito fatta evacuare, con l'intervento per domare l'incendio di vigili del fuoco, protezione civile. Sul posto anche i carabinieri.