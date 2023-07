Un grosso incendio in Puglia: a rischio una decina di ettari di macchia mediterranea

Un grosso incendio, scoppiato poco dopo mezzogiorno, ha messo a rischio una decina di ettari di macchia mediterranea in Puglia. È successo a Lesina, in provincia di Foggia. Lo rende noto l'Arif, Agenzia per le attività irrigue e forestali della Regione Puglia. Al lavoro una quindicina di mezzi dei Vigili del fuoco e il personale dell'Arif.

Rogo nel Foggiano

Un altro rogo invece è scoppiato sempre nel Foggiano, in un'area di macchia mediterranea a Marina di Chieuti, a ridosso del confine con il Molise. L'incendio è divampato stamattina intorno alle 10 e sono intervenuti una quindicina di unità con una quindicina di mezzi tra operatori del servizio antincendio boschivo dell'Arif, forestali, vigili del fuoco, forestali e volontari di Protezione civile.