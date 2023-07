Notte di fuoco nel Salento: incendiate due auto

Auto incendiate nella notte nel Salento: in fumo anche la linea elettrica pubblica. Intorno alle 2.30 di questa notte una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce - distaccamento di Maglie - è intervenuta a Santa Cesarea Terme, frazione di Cerfignano, in via Giuseppe Mazzini per un incendio che ha interessato due autovetture.

A fuoco una Toyota Yaris e un'Alfa Romeo 147. Le fiamme hanno interessato, danneggiandola, anche la linea elettrica della pubblica illuminazione ed il muro di prospetto di una civile abitazione. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che si verificassero ulteriori danni a persone e cose. Si indaga per verificare la natura dell’incendio.