Salento, malore fatale mentre cucina: il fumo della pentola allarma i vicini, trovato morto un 47enne

L’allarme lanciato per del fumo visto uscire da un’abitazione a Monteroni, in provincia di Lecce, ha consentito ai vigili del fuoco il rinvenimento del corpo senza vita di un uomo di 47 anni. G.S. le sue iniziali. La triste scoperta è stata fatta questa mattina nel complesso “Civilitas”.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso, avvenuto almeno 24 ore prima.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo originario di Bari, ma da alcuni anni residente a Monteroni nel bilocale di 50 metri quadrati, di via Minzoni, avrebbe accusato un malore mentre stazionava in bagno, in attesa che il cibo messo all’interno di una pentola sulla piastra ad induzione si cuocesse.

Il malore improvviso però non ha lasciato scampo al 47enne, morto senza possibilità di chiedere aiuto. Il suo decesso si è quindi scoperto diverse ore dopo quando la pentola in fiamme sulla piastra ha sprigionato il fumo nero, poi fuoriuscito dalla casa, che ha allarmato i vicini che hanno quindi richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.