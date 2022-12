Stop ai cantieri per agevolare la viabilità durante il periodo natalizio

Venendo incontro alle sollecitazioni manifestate da numerosi cittadini, anche per agevolare la viabilità durante il periodo festivo, l’amministrazione di Taranto ha disposto l’interruzione dei lavori di scavo da parte di ditte ed enti terzi su alcune porzioni del territorio comunale.

Il provvedimento

Il provvedimento riguarda i cantieri per la posa di fibra telefonica e sottoservizi (rete elettrica, idrica e gas), che dal 19 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 resteranno fermi, previo ripristino provvisorio o definitivo di asfalto e marciapiedi interessati entro il 17 dicembre. Restano esclusi i cantieri per i rifacimenti stradali gestiti direttamente dal Comune di Taranto e quelli dove la mancata prosecuzione dei lavori possa provocare conseguenze per l’igiene pubblica, sospensione di un pubblico servizio, o costituire pericolo per la pubblica incolumità.

«In accordo con il sindaco Rinaldo Melucci – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Giorno – abbiamo preso questa decisione che, siamo certi, faciliterà il traffico cittadino già cresciuto in questi giorni per le tante presenze registrate. grazie alle numerose iniziative del lungo Natale di Taranto. Il provvedimento riguarderà diverse zone: Città Vecchia, il Borgo fino a via Leonida, via Cesare Battisti, viale Liguria, viale Europa e corso Vittorio Emanuele II a Talsano. Abbiamo coinvolto anche la Polizia Locale, che ringraziamo, affinché vigili sulla corretta applicazione di quanto disposto».