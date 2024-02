Lavori sull'autostrada A16 nel tratto Cerignola - Candela in direzione Napoli: ecco il percorso alternativo

Lavori in corso sull'autostrada A16 Napoli-Canosa. Dalle 22 di lunedì 19 febbraio e fino alle 6 di martedì 20 febbraio infatti prenderanno il via i lavori di ripristino delle barriere di sicurezza: per consentire agli operai di lavorare sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, verso Napoli.

Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Ofanto nord", situata all'interno del tratto chiuso alla viabilità.

Percorso alternativo

Dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell'Ofanto in direzione di Cerignola e, alle porte della citta, svoltare a sinistra, immettersi su Viale di Ponente e poi sulla SP95 Candela-Cerignola in direzione di Candela e rientrare sulla A16 alla stazione di Candela.