Prova a gettarsi dal ponte dell'autostrada: salvata dalla polizia

Prova e gettarsi dal ponte, salvata dalla polizia. lntervento provvidenziale quello della Polizia di Stato che ha salvato una 55enne che aveva scavalcato la rete di protezione con l’intuibile intenzione di lanciarsi nel vuoto.

Cosa è successo

Il personale della Polizia Stradale in servizio nel tratto Autostradale Taranto Nord, impegnato nei consueti servizi di vigilanza stradale, mentre transitava sulla A/14 in direzione di Bari, ha notato una donna che stazionava sul cavalcavia, oltre la rete di protezione. I poliziotti hanno bloccato il traffico e hanno raggiunto la donna, l'hanno rassicurata in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco che sono poi riusciti ad afferrare la donna e salvarla.