A fuoco una bisarca in transito: paura per strada

Una bisarca ha preso fuoco, per cause da chiarire, mentre percorreva in direzione sud il tratto dell'autostrada A14 compreso tra Trani e Molfetta, a cavallo tra la Bat e la provincia di Bari. Non si registrano feriti. A bordo dell'autoarticolato c'erano otto auto di varia tipologia che sono state distrutte dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta, assieme ai colleghi di Bari, con una autopompa, due autobotti e un fuoristrada con modulo antincendio