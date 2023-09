Un ulteriore passo verso la realizzazione della “camionale” è stato fatto nella giornata di ieri. È arrivato, infatti, il parere favorevole, con prescrizioni, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla realizzazione di quella che è effettivamente denominata “strada del levante” che andrà a connettere direttamente il porto di Bari e l’autostrada A14.

L'opera più importante degli ultimi 30 anni

Per la realizzazione di quest’opera, lo ricordiamo, nel maggio scorso era stata aggiudicata la gara al Raggruppamento temporaneo di imprese formato da Cobar Spa ed Europea 92 in seguito ad un appalto di gara pubblicato nel mese di marzo. A comunicare il nuovo passo avanti è stato ieri il presidente dell’autorità portuale del mare Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi, che l’ha definita «forse la più importante opera pubblica per Bari negli ultimi 30 anni». «La camionale è essenziale per l’ultimo miglio – ha sottolineato lo stesso Patroni Griffi parlando delle opere necessarie a far fare al porto di Bari un salto di qualità – e diversificare, in ingresso e uscita dal porto, il traffico veicolare dei turisti/croceristi rispetto al traffico pesante dei tir». Ricordiamo che la camionale sarà una arteria lunga ben 10 chilometri e 800 metri, e permetterà di collegare il porto di Bari direttamente con l’autostrada A14 mediante la creazione di un nuovo casello intermedio tra quelli di Bari-Modugno e Bitonto, raccordando altri importanti poli strategici quali l’Interporto Regionale, la Ss16 di Bari, l’aeroporto Karol Wojtyla e l’intera zona industriale.

Le osservazioni



Il Consiglio Superiore ha comunque espresso alcune osservazioni migliorative sul progetto, delegando alla Città Metropolitana di Bari l’obbligo di verificarne l’ottemperanza. Le migliorie saranno inserite nel progetto definitivo, attualmente in corso di realizzazione. Il cantiere per la realizzazione di questa importante arteria, salvo imprevisti, dovrebbe partire nel 2024, e questo ulteriore passo avanti fatto fa sì che tale previsione non sia più una mera ipotesi ma qualcosa di davvero concreto. Ricordiamo che la camionale abbraccerà i principali punti di interesse commerciale di Bari, senza passare all’interno della stessa e alleggerendo di molto il traffico cittadino. Come previsto nella visione dell’ingegner Quaroni, padre dell’omonimo piano, questa arteria andrà a collegare direttamente l’uscita dal porto di Bari con un nuovo casello autostradale di Bari Nord, che sarà finalmente bidirezionale e non monco come quello attuale, e sorgerà approssimativamente all’intersezione tra Bari e la vicina Modugno. Tale progetto dovrebbe portare a realizzare quella che da progetto viene definita «un’opera di miglioramento sia trasportistico che urbanistico, in grado di smaltire i flussi di traffico pesante destinati al porto tramite un accesso diretto all’area portuale».

La relazione del Comune



Come spiegato in una relazione del Comune di Bari e della Città Metropolitana di Bari: «Il progetto prevede la realizzazione di un primo tratto stradale che si estende dal porto fino all’opera in progetto di scavalcamento della SS16; la riqualificazione della viabilità esistente di un secondo tratto che attraversa l’intera zona del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari; la realizzazione ex novo di un ultimo tratto di viabilità che raggiunge l’autostrada A14 e la creazione di un nuovo svincolo autostradale (Bari Porto/Aeroporto/Interporto/ASI)». L’intervento è stato appaltato attraverso lo strumento dell’accordo quadro di durata quadriennale, per un importo complessivo dei lavori di 223 milioni di euro con finanziamenti statali.