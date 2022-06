San Severo, tragico incidente nella notte sull'autostrada A14: muoiono padre e figlia di Francavilla

SAN SEVERO - Notte di sangue sull'Autostrada A14, all'altezza del casello di San Severo (direzione sud), teatro di un drammatico incidente in cui hanno perso la vita due persone: un uomo di 56 anni e sua figlia, 26enne, originari di Francavilla Fontana. La loro vettura, coinvolta in un tamponamento, sarebbe poi finita in un canale che costeggia la carreggiata.

I soccorsi

Vano l'intervento da parte dei vigili del fuoco e del personale medico. La ragazza è morta sul colpo mentre il cuore del padre ha cessato di battere poco dopo il ricovero in elisoccorso all’ospedale di Foggia. Sul posto, insieme ai tecnici di Autostrade sono accorsi gli agenti della polizia autostradale, impegnati a lungo nei rilievi e negli accertamenti tesi a fare chiarezza sul tragico incidente.