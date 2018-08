Resta difficile la viabilità in molti tratti della rete autostradale causa il traffico del rientro dalle vacanze. Fra i tratti in cui si registrano i disagi più forti c'è quello di Autovie Venete che da questa mattina ospita flussi elevati soprattutto sull'A23 - dove attualmente ci sono 13 chilometri di coda da Udine Nord in direzione Palmanova (Udine) - e alla barriera di Trieste Lisert in A4, dove, in entrata, si è formato un incolonnamento di circa due chilometri.



Code a tratti sono presenti anche nel tratto fra Villesse e San Stino di Livenza, in direzione Venezia. Si tratta - informa Autovie Venete - per lo più di turisti stranieri: dall'Austria stanno entrando in A23, direzione nodo di interconnessione con la A4 all'altezza di Palmanova, 1.900 veicoli all'ora. Un flusso iniziato fin dal mattino presto (alle 8 erano 1.600 i transiti registrati) che è cresciuto di ora in ora.

Pontecorvo-Ceprano - Coda A1 Roma-Napoli Coda di 5 km tra Pontecorvo e Ceprano per incidente — Traffico Autostrade (@TrafficoA) 25 agosto 2018







Un tamponamento, accaduto verso le 7 ha provocato una temporanea congestione, risolta rapidamente. Per gestire al meglio la circolazione - spiega la concessionaria - alle 10 a fronte del flusso sempre in aumento, l'ingresso di Udine Sud, in direzione Venezia è stato chiuso. Un tamponamento, accaduto verso le 7 ha provocato una temporanea congestione, risolta rapidamente. Per gestire al meglio la circolazione - spiega la concessionaria - alle 10 a fronte del flusso sempre in aumento, l'ingresso di Udine Sud, in direzione Venezia è stato chiuso.



LEGGI ANCHE



Viabilità ancora molto difficile anche sull'A14 tra Marche e Abruzzo, code e rallentamenti anche sulla statale Adriatica e sulle provinciali in particolare nel Fermano intasate dopo la chiusura del tratto autostradale tra Porto San Giorgio/Fermo e Grottammare per consentire il ripristino della galleria Castelloò danneggiata dall'incendio di un tir due giorni fa: per riprendere l'A14 sud a Grottammare occorre percorrere 26 chilometri di statale con conseguenti problemi per la circolazione anche per la presenza di mezzi pesanti.



Per sfuggire al traffico molti automobilisti occupano piazzali disponibili nei pressi dell'Adriatica per fermarsi e fare uno spuntino prima di riprendere il viaggio. Un paio di piccoli tamponamenti tra auto tra Grottammare, Pedaso e Porto San Giorgio hanno appesantito una situazione già non facile. Almeno quattro, invece, sono i chilometri di coda segnalati verso sud prima dell'uscita obbligatoria al casello di Fermo/Porto San Giorgio.



Altri 2-3 chilometri di incolonnamenti si registrano al casello di Civitanova Marche. Nel Maceratese, sulla Statale 77 Val di Chienti la presenza in carreggiata di due auto dopo un incidente stradale ha temporaneamente interrotto la viabilità nei pressi dell'uscita di Pollenza in direzione monti.









LA SITUAZIONE LEGGI ANCHE Tir a fuoco in autostrada, traffico in tilt verso Pescara

Milano - Coda A4 Milano-Brescia Coda di 1 km alla barriera di Milano est per traffico intenso. — Traffico Autostrade (@TrafficoA) 25 agosto 2018



Bologna-Castel San Pietr o - Traffico Rallentato A14 Bologna-Ancona Traffico Rallentato tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Rimini. Attenzione: forte pioggia.

— Traffico Autostrade (@TrafficoA) 25 agosto 2018





Cava de' Tirreni-Nocera Nord - Coda A3 Napoli-Salerno Coda tra Cava de' Tirreni e Nocera Nord per traffico intenso

— Traffico Autostrade (@TrafficoA) 25 agosto 2018





Loreto-Civitanova Marche - Coda A14 Ancona-Pescara Coda di 2 km tra Loreto e Civitanova Marche per Tratto Chiuso

— Traffico Autostrade (@TrafficoA) 25 agosto 2018





Pontecorvo-Ceprano - Coda A1 Roma-Napoli Coda di 3 km tra Pontecorvo e Ceprano per incidente

— Traffico Autostrade (@TrafficoA) 25 agosto 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA