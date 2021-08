La Municipal in tour, band bloccata su autostrada: ecco che succede

Immaginate di ritrovarvi bloccati in autostrada e di ritrovarvi ad ascoltare della buona musica. E' accaduto sulla A 14 dove Carmine Tundo cantante e produttore de La Municipal ha improvvisato un live.

Il gruppo è in tour col progetto "Per resistere al tuo fianco tour". "Quest’estate viaggiare in autostrada sta diventando un incubo - scrivono in un post sui social - ore di ritardo su ogni tratta, code e lavori ovunque, o forse abbiamo solo perso il ritmo da tour ma lo stiamo ritrovando". Così per ingannare il tempo e per intrattenere la gente hanno improvvisato un live di “Se io fossi come te cambierei il mondo”.