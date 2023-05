Cerca di gettarsi dal ponte di Otranto, salvata dai vigili del fuoco

Una donna tenta il suicidio dal ponte di Otranto ma è salvata dal provvidenziale intervento dei vigili del fuoco.

L'episodio si è verificato dopo le 21.

A lanciare l'allarme alcuni passanti

Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena e lanciato l'allarme, la giovane donna di 37 anni ha raggiunto l'alto ponte del viadotto Idro​ con l'intenzione di compiere il gesto estremo. Ignote al momento le motivazioni alla base del gesto.

I vigili del fuoco hanno convinto la donna a scendere



I caschi rossi intervenuti sul posto hanno quindi messo in atto le procedure di salvataggio e sono riusciti a far desistere la donna dal suo intento. Raggiunta sul ponte la 37enne è stata messa in salvo e affidata alle cure dei sanitari del 118.