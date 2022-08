Auto in mare a San Cataldo: salvata una donna

Un "fuoriprogramma" ha turbato la quiete di una giornata come tante a San Cataldo, nei pressi della darsena. Attorno alle 14.30 un'auto è finita in mare. All'interno c'era una donna.

I bagnanti erano intenti a godersi la tintarella quando un'auto, una Opel Corsa, è finita in mare. Dopo i primi momenti di caos e paura, alcune persone si sono lanciate in mare per mettere in salvo la persona che era all'interno del veicolo. Fortunatamente, i soccorritori sono arrivati in tempo ed hanno scongiurato il peggio. La donna è stata accompagnata a riva e rincuorata. Le sue condizioni sono buone: se l'è cavata solo con un grande spavento. Sul posto intervenute anche le ambulanze del 118 che hanno verificato le condizioni di salute della donna. Gli agenti della Municipale e i vigili del fuoco si sono occupati di mettere l'intera area in sicurezza e di estrarre il veicolo dall'acqua.