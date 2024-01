Escalation di furti nei cantieri edili: caccia alla banda delle impalcature

Un’escalation che non va assolutamente sottovalutata da chi di dovere. Da qualche settimana a Fasano si sta verificando un numero sempre crescente di furti nei cantieri edili. Lo ha denunciato anche alla vigilia di Capodanno il presidente della I commissione Bilancio e programmazione della Regione Puglia Fabiano Amati in riferimento al nuovo ospedale Monopoli-Fasano dove si sono verificati furti di materiale edilizio, sanitari e addirittura un camion.

La banda

A Fasano centro e nelle periferie nel mirino dei ladri (il modus operandi lascia pensare che si tratti di molte persone) finiscono i ponteggi ubicati all’esterno delle palazzine in fase di costruzione o, se disabitate, per consentire interventi di ristrutturazione. I ladri portano via gli assi metallici su cui si muovono le maestranze.

L’ultimo, in ordine di tempo, furto di questo genere è stato messo a segno qualche giorno fa in un cantiere ubicato lungo via Contardo Ferrini. In questi casi il danno per le vittime è doppio: oltre a quello economico (si tratta di attrezzature che hanno un notevole valore) c’è anche la perdita di guadagno. Sino a quando, infatti, le impalcature non vengono ripristinate i lavori devono interrompersi. Questo tipo di furti sono certamente opera di bande specializzate anche perché non è facile smontare impalcature e portarle via.

Non è detto che anche i furti perpetrati a Fasano possano essere stati commessi dal gruppo fermato e arrestato dai carabinieri di Monopoli qualche giorno fa sulla Statale 16 dopo che avevano messo a segno un colpo al Capitolo, proprio al confine con il territorio di Fasano.

I precedenti



Quattro le persone arrestate, tutte di Bari, che si dirigevano a bordo di due camion su cui avevano posto il carico rubato a Monopoli.

Decine di migliaia di euro il valore del carico recuperato e che di lì a poco sarebbe finito, con ogni probabilità, in vendita sul mercato dell’attrezzatura usata. E purtroppo si registrano ancora tentativi di furti in attività commerciali. Ignoti hanno tentato di entrare, forzando una porta di accesso secondaria del locale, ubicata in via Morchiaturo, nel negozio di ortofrutta “da Nico”, sito in corso Garibaldi, all’ingresso di Fasano giungendo da Savelletri. Come detto in questo caso il colpo non è riuscito. Lo stesso, purtroppo, non lo si può dire di due ristoranti in pieno centro ripuliti dai ladri qualche settimana fa.



Il primo è stato messo a segno all’interno del ristorante-pizzeria “Doppio Gusto”, pubblico esercizio ubicato lungo il centralissimo corso Vittorio Emanuele. I ladri sono entrati nel locale da una porta secondaria e hanno fatto razzia di bottiglie di vino, spumante, champagne, pezzi di carne e derrate alimentari in genere. Per portare via la refurtiva hanno usato i contenitori, quelli condominiali, dei rifiuti. Il valore della refurtiva è notevole. La notte successiva è toccato al ristorante “Ardecuore”, che è ubicato a pochi metri da “Doppio Gusto”, sempre su corso Vittorio Emanuele. Per accedere al locale i ladri, che potrebbero essere gli stessi, hanno forzato la porta di ingresso e mandato in frantumi, usando un martello, la vetrata. Una volta dentro al ristorante hanno prelevato dalla cassa 500 euro, l’incasso della serata.

