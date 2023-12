Rubavano auto per poi estorcere denaro ai proprietari: arrestati in sei

Sei persone, di cui due già detenute per altra causa e quattro ai domiciliari, sono state raggiunte da ordinanze cautelari eseguite dalla polizia di stato a Foggia per i reati, tentati e consumati, di furto aggravato, estorsione, ricettazione in concorso, commessi nei primi mesi del 2022. L'attività investigativa coordinata dalla procura - riferiscono dalla questura - ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei soggetti, dalla quale sarebbe emersa la ricorrenza di numerosi furti aggravati di autovetture e di richieste estorsive, effettuate con il metodo del cavallo di ritorno, ai danni delle vittime, al fine di ottenere la restituzione dei propri veicoli.

Decine di auto rubate

Sarebbero state rubate decine di auto, di ogni tipologia, preferendo, in ogni caso, le autovetture di lusso.

In alcuni casi - sempre stando ad indiscrezioni - l'obiettivo sarebbe stato quello di avvicinare i proprietari delle auto e chiedere un riscatto tra i 1.000 e i 1.500 euro, per la restituzione; in altri casi le auto sarebbero state «cannibalizzate» per essere vendute a pezzi. «Alla luce della recrudescenza dei furti di auto e delle estorsioni ad essi connesse» il questore, Ferdinando Rossi, invita i cittadini a denunciare alle competenti autorità i reati di cui si abbia contezza al fine di non alimentare un fenomeno che incide nettamente sulla qualità della vita in questa provincia».