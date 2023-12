Furto alla Cittadella della Salute di Lecce: ladri in fuga con mascherine e guanti

Cittadella della salute di piazza Bottazzi a Lecce ancora nel mirino dei ladri. Il furto compiuto nella notte, è stato scoperto questa mattina dal personale sanitario all’apertura della struttura. Prese di mira le stanze della ginecologia al primo piano. I ladri, dopo aver forzato le due serrature delle porte d’accesso hanno rivolto la loro attenzione verso alcuni armadietti e scaffali dove era custodito del materiale di consumo, in particolare rotoli di carta per lettino, mascherine, guanti e prodotti per assistenza di primo soccorso. Da un prima stima i danni risulterebbero essere irrisori, considerato che le apparecchiature tecnologiche e informatiche non sarebbero state toccate dai furfanti. Per i rilievi e gli accertamenti necessari ad avviare le indagini sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia scientifica. Elementi utili a far luce sui presunti autori potrebbero arrivare nelle prossime ore dalla visione dei fotogrammi catturati dalla videocamere di sorveglianza installate nell’area.