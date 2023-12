Centro commerciale Surbo, ruba videogiochi per 1.500 euro: beccato, finisce ai domiciliari

Tenta il furto in un negozio di videogiochi nel centro commerciale "La Mongolfiera" di Surbo ma viene fermato dai carabinieri e finisce agli arresti domiciliari.

I fatti risalgono allo scorso 23 dicembre.

Via con i videogames

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane si era introdotto all'interno di un negozio di elettronica presente in galleria, e attraverso l'utilizzo di alcuni arnesi da scasso, aveva manomesso il sistema anti taccheggio, riuscendo così ad impossessarsi di alcuni videogiochi per un importo di circa 1500 euro. I movimenti del giovane notati dal personale del negozio, sono stati segnalati ai carabinieri della stazione di Surbo, che intervenuti sul posto hanno fermato il presunto ladro, a seguito dei controlli trovato ancora in possesso di parte della refurtiva e attrezzi pare utilizzati per eludere i controlli all'uscita dal negozio. Informato sui fatti il magistrato di turno, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.