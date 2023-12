Salento, paura al centro commerciale: crolla il controsoffitto, tragedia sfiorata. ​“Come se fosse esplosa una bomba”

“Come se fosse esplosa una bomba”. Sono queste le parole con cui gli impieganti del centro commerciale “Spazio Conad” di Cavallino hanno descritto quanto avvenuto nel corso del pomeriggio di mercoledì 6 dicembre, esattamente alle 15:10, quando un controsoffitto in cartongesso, di dimensioni importanti, circa 5 metri di lunghezza, si è schiantato al suolo sopra una panchina dove fortunatamente in quel momento non era seduto nessuno.

Prontamente sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il corridoio del centro commerciale che alle 19 è stato chiuso al pubblico per permettere agli operatori di intervenire e mettere in sicurezza l’area.