In tasca aveva venti grammi di droga: arrestato

Gli uomini della Squadra Mobile hanno arrestato, l'altra notte a Castromediano (Cavallino), un sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza, perché trovato in possesso di droga e per violazione degli obblighi connessi al provvedimento cui era sottoposto.

Venti grammi di cocaina



In particolare, durante i controlli organizzati dal Questore di Lecce, la Squadra Mobile, dopo alcuni servizi di osservazione, ha proceduto al controllo e alla perquisizione dell’uomo. Addosso aveva 4 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 20,91 grammi oltre a materiale per il confezionamento delle singole dosi.

L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.