Biglietti falsi per le partite del Lecce: il pagamento avveniva tramite buoni Amazon. Individuati due uomini

Vendevano falsi biglietti per le partite di calcio del Lecce al Via del Mare: la Guardia di Finanza di Lecce ha individuato un sistema di truffa e contraffazione dei tagliandi, realizzato da un cittadino leccese ed uno di Brindisi, in danno di ignari acquirenti che, spesso, si sono imbattuti nel “sold out” al botteghino.

La truffa

In sintesi, i presunti responsabili, attraverso nomi di fantasia e la creazione di un account di posta elettronica, riuscivano a stabilire contatti sulla piattaforma “market place di facebook” con i potenziali acquirenti per la compravendita di biglietti e abbonamenti clonati relativi alle partite.

Il pagamento avveniva rigorosamente tramite sistemi atti a dissimulare la tracciabilità diretta del denaro, ovvero attraverso l’emissione di buoni regalo “non nominativi” emessi sulla piattaforma Amazon. Al termine della transazione l’account facebook del venditore veniva di volta in volta disattivato. Le meticolose analisi investigative, eseguite anche attraverso l’apporto qualificato del personale informatico specializzato in forza presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, ha quindi consentito di identificare e segnalare i presunti artefici dell’illecita attività alla locale Procura della Repubblica, per le ipotesi delittuose di “truffa e contraffazione”.