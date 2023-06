Salento, danni a una struttura: crollano pilastro e soffitto. Il sindaco: «Sospettiamo un atto doloso»

A Specchia vile atto di danneggiamento ai danni della struttura di Cardigliano nella serata di ieri. Gli ingegneri, i tecnici comunali ed i vigili del fuoco non si spiegano il crollo di un pilastro e del soffitto di un locale nel Salento.

Per il sindaco di Specchia, AnnaLaura Remigi, «il forte sospetto è che si sia trattato di un atto doloso. Chi ha interesse a danneggiare Cardigliano magari mettendo in pericolo la buona riuscita dell'operazione con Cassa Depositi e Prestiti? Il danno è ingente e, fortunatamente, nella notte sono stati scongiurati danni alle persone».



Cosa è successo

Le unità cinofile hanno perlustrato la zona delle macerie e le stesse sono state rimosse con un escavatorino per meglio verificare il tutto.

«Ignoti balordi hanno rubato di tutto, specie fili elettrici ed impianti - ha proseguito Remigi - Hanno smembrato la cucina e hanno divelto e cannibalizzato i termoconvettori. Hanno picconato i muri e distrutto gli ambienti. Perché fare tutto questo proprio ora? Per il bene del paese spero che ciò non intacchi l'importantissima operazione di recupero e messa in funzione della struttura di Cardigliano tramite Cassa Depositi e Prestiti che interviene per il recupero del borgo con milioni di euro di fondi PNRR. Naturalmente sporgerò denuncia contro ignoti sperando che le indagini facciano verità sull'accaduto e sui furti e danneggiamenti. Se qualcuno pensa di fermarci in questa operazione di Cardigliano, perché, magari ha altri progetti milionari e speculativi in danno della comunità di Specchia, si è sbagliato di grosso. La mia amministrazione ed io non ci spaventiamo. Andiamo avanti per il bene di Specchia».