Salento, crolla il solaio del garage: donna in casa ha un malore

Il solaio del garage crolla all'improvviso e una donna viene colta da malore. È accaduto a Taurisano nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 12.

Cosa è successo

A cedere è stato il solaio del box auto di un'abitazione di via Giovanni Pascoli. I proprietari si trovavano in cucina e stavano per pranzare quando, udito il forte boato, sono usciti per strada, temendo fosse accaduto un incidente. Pochi minuti dopo, poi, si sono accorti con grande sorpresa che a causare il rumore era stato il crollo di una parte della loro abitazione.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso a una persona residente nell'abitazione, una donna sulla settantina, che per lo spavento ha avuto un lieve malore.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno dovuto demolire alcune parti pericolanti per evitare ulteriori crolli. Sul posto anche i poliziotti del commissariato cittadino e i volontari della protezione civile “Taurus”. I funzionari dell'ufficio tecnico comunale hanno raggiunto l'abitazione per verificarne l'agibilità.