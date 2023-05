Paura a Brindisi, tra Focolare e Nostra famiglia, in zona ospedale Antonio Perrino, per la caduta di un grosso albero, un pino marittimo su un'auto con a bordo una signora, uscita illesa dal cofano solo per un miracolo. A salvarla è stato il muretto che ha fatto da appoggio.

Sul posto i vigili del fuoco con una autogru che hanno messo in sicurezza l'intera area.