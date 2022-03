Salento, paura durante i lavori di restauro: crolla un campanile

Brutto incidente nel pomeriggio di ieri durante l'esecuzione dei lavori di restauro delle facciate della chiesa Matrice di Tricase, situata nella centralissima piazza Pisanelli.

Attorno alle 17.30, infatti, una macchina di cantiere ha urtato l'antico campanile situato in adiacenza a Porta Terra, tra palazzo Gallone e chiesa Matrice. Secondo una prima ricostruzione, pare che un'attrezzatura di cantiere nel dettaglio un cestello mobile comandato da remoto - per cause ancora tutte da accertare - sarebbe entrato in blocco. Successivamente, nell'autoposizionarsi in modalità automatica, ha urtato il campanile che è crollato al suolo. E soltanto per una fortuita coincidenza non si sono registrati danni a persone.

Del fatto è stato data immediatamente comunicazione al responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Tricase, che a sua volta ha informato immediatamente la Soprintendenza. L'impresa esecutrice si è dichiarata subito disponibile a porre rimedio all'accaduto. In attesa dei lavori di ripristino, l'intera area di cantiere è stata messa in sicurezza.

La struttura danneggiata

La parte crollata interessa Palazzo Gallone, sede del Municipio, che è fra i monumenti più significativi di Tricase. Questo grandioso palazzo principesco risulta formato da tre elementi principali: la Torre, il Torrione e il corpo vero e proprio dell'edificio. Le prime due parti sono le più antiche e conservano ancora le caratteristiche strutture del Trecento. il nucleo centrale, costruito nel 1661 da Stefano II Gallone, primo Principe di Tricase, costituisce il corpo del palazzo. Affianco a palazzo Gallone sorge invece la chiesa Madre. L'interno della Chiesa è di dimensioni maestose e ha forma di croce latina; la chiesa è piena di luce, perché illuminata da 18 occhioni mistilinei e da 4 piccoli occhi nella crociera. Le volte sono ricche di stucchi, che ornano artisticamente il tutto. Oltre all'altare maggiore, costruito nel 1876, che è dedicato alla Natività di Maria Vergine la chiesa ha 12 altari laterali.