Autovelox, Italia prima in Europa per numero di apparecchi. E nel Salento milioni di incassi dalle multe

L'Italia conta il maggior numero di autovelox installati lungo le strade, con le ultime stime che registrano 11.130mila apparecchi di rilevazione automatica della velocità lungo tutta la penisola, più di Gran Bretagna (circa 7.700), Germania (oltre 4.700), Francia (3.780). Lo afferma il Codacons, che interviene sui sempre più frequenti casi di autovelox smantellati ad opera di ignoti, fenomeno che sta interessando diverse zone d'Italia, dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia Romagna. E un nuovo abbattimento si registra per un impianto autovelox in Veneto la scorsa notte. Il misterioso «Fleximan» ha colpito in provincia di Padova. Il caso Salento: 23 milioni di incassi con le multe.