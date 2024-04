Seminterrati e muri non autorizzati: tre blitz in Salento contro gli abusi edilizi

Abusi edilizi nelle zone gravate da vincolo paesaggistico (e cioè sottoposte a particolare tutela dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 42/2004). In sostanza: costruzioni non autorizzate in boschi o zone di particolare pregio paesaggistico. In Salento il gruppo carabinieri forestale di Lecce ha setacciato tutta la provincia meridionale con l'operazione Another Brick.

Un supporto determinante per l’ efficacia dell’ operazione è fornito dall’ elicottero in dotazione al 6° Nucleo dell’ Arma, di base a Bari-Palese, senza del quale sarebbe difficile scorgere costruzioni realizzate dietro la copertura di vegetazione ovvero di murature elevate.

I dettagli

Nelle ultime ore sono stati effettuati 3 “blitz”: i Militari del Nucleo di Tricase hanno denunciato una persona nelle campagne di Castrignano del Capo, per difformità edilizie consistenti in una sopraelevazione ed un seminterrato, ed altri 4 soggetti in agro di Salve, ponendo sotto sequestro, in esecuzione di provvedimento del G.I.P.

del Tribunale di Lecce, una “lamia”, 2 “pajare” ed un ulteriore fabbricato, tutti abusivi. I Forestali del Nucleo di Otranto, invece, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Lecce tre persone per difformità consistenti nell’elevazione di muri di cinta e 2 colonne di ingresso, prodromici a lavori di perimetrazione muraria di fondi agricoli.

Le 8 persone coinvolte nei 3 episodi accertati dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di cui all’ art. 181 del richiamato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e dell’ art. 44 del Testo Unico dell’ Edilizia e Urbanistica (Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001).