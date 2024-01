​Tradimenti e non solo, la storia d'amore degenera: botte alla compagna, un ex amministratore sotto inchiesta

Una storia dolorosa e tragica si svelerebbe dietro le pieghe di una relazione segnata, stando alla denuncia, da soprusi e violenze. Indagato un ex amministratore del Comune di Lecce ora gravato da ammonimento dal questore di Lecce. Una donna di 63 anni, stremata dagli abusi che sostiene di aver subito dal suo compagno, ha deciso di denunciare il convivente, che si sarebbe trasformato in uomo pericoloso e violento, tanto da indurre la donna a temere per la propria vita.

Il legame affettivo aveva avuto inizio circa quattro anni fa. Una storia perennemente in tempesta tuttavia, secondo quanto riferito dalla donna, con l'uomo sospettato di essere avvezzo alla frequentazioni extra coniugali. La donna avrebbe addirittura sostenuto finanziariamente il compagno, per un totale di 80mila euro.

La situazione si sarebbe complicata quando dal cellulare del compagno sarebbero emersi messaggi inequivocabili che avrebbero confermato i tradimenti.

La scoperta

Una scoperta che avrebbe portato a una serie litigi tra i due e in un caso specifico con un epilogo violento. La donna sarebbe stata insultata e picchiata. Infine lo scorso 8 gennaio, l'uomo, in passato - come detto - amministratore del Comune di Lecce, l’avrebbe minacciata di morte, arrivando a colpirla con violenza, provocandole anche lesioni agli arti inferiori. Su tutto, anche un tentativo di strangolamento, secondo la versione della signora.

La donna, dopo essere stata medicata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, ha deciso di denunciare il suo compagno. L'uomo è iscritto nel registro degli indagati e il questore di Lecce, Vincenzo Massimo Modeo, gli ha notificato formale ammonimento, intimandogli di cessare ogni forma di comportamento vessatorio o violento nei confronti della sua compagna.

Assistita dall'avvocato Nicola Caroli, la donna ha intrapreso anche un percorso di cura psicologica per cercare di superare il terribile ricordo di una violenza casalinga che avrebbe potuto avere anche conseguenze ben più gravi di quelle che sarebbero state riscontrate dai sanitari del nosocomio salentino.