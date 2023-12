Salento, nel computer nascondeva oltre 2mila video e foto pedopornografici: arrestato un 47enne

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un quarantasettenne, residente in provincia di Lecce, trovato in possesso di una ingente quantità di materiale pedopornografico.

Cosa è successo

L’indagine della Sezione Operativa Distrettuale per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Lecce, diretta dalla locale Procura Distrettuale della Repubblica, ha preso avvio a seguito di una segnalazione proveniente dal Centro Nazionale per il contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale, nell’ambito di una più complessa attività di cooperazione internazionale di polizia.

Le evidenze acquisite durante le delicate indagini degli specialisti della Postale hanno consentito l’emissione da parte dell’Autorità Giudiziaria di un Decreto di perquisizione personale, locale ed informatica, a seguito della quale è stato rinvenuto l’ingente quantitativo di materiale illecito che ha portato all’arresto dell’uomo: oltre 2000 file di video e foto di abusi con protagonisti minori di 18 anni. L’uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari, disposti in sede di convalida.