Infanzia a rischio, l'allarme di Save the Children: in Puglia emergenza cyberbullismo

Infanzia: Puglia, Save the Children, l’80% di bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni utilizza internet tutti i giorni e il 72% il cellulare quotidianamente, mentre si abbassa sempre di più l’età in cui si possiede o si utilizza uno smartphone. In Puglia il 15,7% degli adolescenti tra 11 e 13 anni è vittima di cyberbullismo, la terza percentuale più alta dopo Sicilia e Campania. Nelle regioni del Sud più della metà dei ragazzi 16-19enni ha scarse o nessuna competenza digitale (52%), la media italiana è il 42%, quart’ultima in Europa.

La transizione digitale nella scuola italiana sta accelerando: la Puglia è la regione più connessa con la banda ultra larga, solo il 14,4% degli istituti rimane ancora fuori

In crescita i comportamenti a rischio di dipendenza tecnologica: in Puglia, a Taranto, l’unico degli 87 centri territoriali che in Italia offrono assistenza ai minorenni.

Questi alcuni dei dati della XIV edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, dal titolo “Tempi digitali”, diffusi oggi da Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro -, in vista della Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che si celebra lunedì 20 novembre. Da qui la richiesta alle grandi piattaforme, alle istituzioni e alla politica di mettere al primo posto la sicurezza dei bambini e degli adolescenti, la garanzia per tutti di accesso alla rete, a partire dagli ambienti scolastici, e un investimento per promuovere le competenze digitali dei giovani.