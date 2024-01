Salento, incidente stradale: moto contro auto, un ragazzo di 15 anni finisce sull'asfalto. Ricoverato in Rianimazione

Un ragazzino di 15 anni è stato sbalzato dalla sua moto a causa di un incidente stradale avvenuto ieri sera. Lo scontro è avvenuto con una Fiat 500 nel centro abitato di Cavallino in provincia di Lecce: il 15enne è ricoverato in prognosi riservata.

L’incidente si è verificato intorno alle 22 di ieri, in via Trieste: immediati i soccorsi del personale del 118 e successivamente è stato necessario il trasferimento in ospedale al Vito Fazzi in “codice giallo”. Le condizioni sono peggiorate però nel corso della nottata e il ragazzo è in Rianimazione: è sotto osservazione in prognosi riservata a causa delle fratture multiple subite.