Tragedia sfiorata al centro commerciale “Lo spazio” a Lecce. Un uomo, a metà mattinata, avrebbe tentato il suicidio gettandosi dalla balconata interna dell’edificio, sede di numerosi negozi, un bar e una palestra.

Un gesto improvviso. Si sono sentiti prima un urlo, poi un tonfo. Una scena agghiacciante di cui sono stati testimoni i numerosi clienti dei negozi e di un bar che sono all'interno del centro commerciale, dove c'è anche una grande palestra, a quell'ora tutti molto frequentati. Immediata è quindi partita proprio dai clienti e titolari dei negozi la richiesta dei soccorsi.

I soccorsi

Ad accorrere sul posto i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasferito in ambulanza in codice rosso al “Fazzi”. Sul posto anche gli uomini delle Volanti per appurare la dinamica.