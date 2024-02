Una zona pedonale, spazi verdi, percorsi ciclabili, la risistemazione delle aree destinate al parcheggio per un totale di circa 90 stalli. Ma intanto la città, per più di un anno, dovrà fare a meno delle strisce blu a ridosso di Porta Napoli. Prende forma la riqualificazione ambientale di via San Nicola, di fronte al cimitero di Lecce.

Il progetto da 1,8 milioni per il restyling della zona

Sono partiti da qualche giorno i lavori, finanziati dal Pnrr con 1 milione e 800mila euro, che prevedono il restyling completo dello spazio pubblico di fronte al viale di ingresso del cimitero monumentale, dell'accesso sud del Parco di Belloluogo e dell'intersezione di tre importanti plessi universitari: Ex Sperimentale Tabacchi, Monastero degli Olivetani, Studium 2000. L’obiettivo è quello di mettere ordine ai flussi di mobilità all’interno di un’area da sempre caotica - tra parcheggi, fermate dei bus e spazi per i pedoni - creando una sorta di nuova “piazza” con verde urbano, percorsi ciclabili, ripristino delle alberature ai bordi di via San Nicola. La ditta è già all’opera. Negli ultimi giorni alcune zone del piazzale sono state rese off-limits tramite delle recinzioni. Tra queste ci sono le aree del parcheggio: a oggi, infatti, una parte delle strisce blu sono inaccessibili proprio per permettere l’esecuzione degli interventi.

Ma per un anno addio a 70 strisce blu

Una procedura che andrà avanti anche nei prossimi giorni: presto, infatti, tutta l’area di sosta, che a oggi conta circa 70 parcheggi, sarà inibita al traffico. Una perdita non da poco non solo per i cittadini che quotidianamente fanno visita al cimitero cittadino o per studenti e docenti dei plessi universitari, ma per tutta la città che dovrà dire addio per almeno un anno (data fine lavori aprile 2025) alle strisce blu a pochi passi da Porta Napoli: stalli strategici a due passi dal centro storico utilizzati soprattutto nelle ore serali e nei weekend. «Stiamo lavorando per consegnare ai cittadini che attraversano quotidianamente via San Nicola uno spazio urbano più bello, verde e gradevole da vivere – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Marco Nuzzaci -. Sappiamo bene che i posti auto nell’area del cimitero sono importanti però si tratta pur sempre di cantiere che deve svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza. Ho dato indirizzo di operare in modo da rendere fruibili i parcheggi il prima possibile».

Dal 2025 tre nuove aree sosta e 87 posti auto

Nello specifico il progetto prevede quattro aree di sosta per un totale di 87 posti auto. La prima verrà posta nel punto più vicino all'ingresso della città arrivando da via Carluccio e sarà attrezzata con 51 posti auto; La seconda verrà realizzata su via Genuino, grazie a un accordo di comodato d'uso gratuito tra l'amministrazione e l'Università del Salento, e porterà 24 stalli; La terza sarà sull'ultimo tratto di via Carluccio e ospiterà 12 strisce blu mentre la quarta prevede 9 stalli per scooter e verrà realizzata nelle vicinanze del plesso Universitario dell'Ex Sperimentale Tabacchi. Ai posti auto si aggiungono 23 posti per motocicli e stalli riservati alle persone con disabilità, oltre a stazioni di ricarica per auto elettriche. La fermata dei bus extraurbani sarà localizzata nel tratto di via Carluccio, dove saranno posizionate pensiline e attrezzature a favore degli utenti. Su tutta l’area saranno eliminati dislivelli, gradini e altri detrattori dell’accessibilità. Saranno realizzate nuove aree a verde e messi a dimora 103 nuovi alberi oltre a 640 piante. Nella piazza saranno collocate inoltre tre panchine ecosostenibili ad energia solare con ricarica intelligente. Previsto, poi, il completamento della pista ciclabile esistente e un nuovo percorso pedonale. «È un progetto complesso che prevede oltre 400 giorni di lavori – aggiunge Nuzzaci -. Chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza ma è un’opera necessaria e che renderà l’area più fruibile, inclusiva, accessibile, ordinata e attrezzata con infrastrutture di mobilità e spazi a servizio dei cittadini».