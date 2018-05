Sequestrato ex stabilimento Miroglio che era utilizzato come discarica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

La Guardia di Finanza di Castellaneta, ieri mattina, ha posto sotto sequestro preventivo l’ex stabilimento Miroglio. Al Comune di Castellaneta, proprietario della struttura, pare sia stata contestata la realizzazione al suo interno di una discarica abusiva. Il piazzale dell’opificio, infatti, era stato adibito temporaneamente a centro comunale di raccolta dei rifiuti, in virtù di un’ordinanza comunale (la n. 78 del 14 settembre 2016) che invocando le speciali forme di gestione dei rifiuti previste dall'art. 191 del decreto legislativo 152 del 2006 (meglio note come codice dell’ambiente) aveva previsto la realizzazione della piattaforma di stoccaggio per un periodo non superiore ai sei mesi. L’utilizzo dell’area per questo scopo, però, si sarebbe protratta oltre i limiti temporali consentiti e anche su un’estensione superiore a quella autorizzata, configurandosi quindi gli estremi del reato di discarica abusiva.Il sequestro preventivo, quindi, si è reso necessario per verificare la natura e la quantità dei rifiuti ancora presenti nel piazzale dello stabilimento, contenuti in diverse decine di cassonetti, compresi i cassoni utilizzati per le potature, i rifiuti ingombranti e i RAEE. Al momento del sequestro, inoltre, sarebbe stata riscontrata la presenza di un operaio impegnato nello scarico di altro materiale.