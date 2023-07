Sgarbi fa il bagno nelle acque joniche e lancia l'appello contro il depuratore di Manduria

Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, si schiera contro la realizzazione del depuratore consortile Manduria-Sava nel Tarantino e contro gli impianti eolici in Puglia.

Sgarbi lo ha detto ieri in una presentazione di un libro a Manduria e ha confermato le dichiarazioni in un post che ha pubblicato sui suoi canali social. Il noto critico d'arte ed esponente politico fa il bagno nelle meravigliose acque limpide della zona costiera di Manduria e mostra le bellezze naturali del territorio da salvaguardare.

«Dico al ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin - ha detto Sgarbi -, che si informi su quello che sta capitando a Manduria per evitare che un posto perfetto sia perduto. Invece di essere felici di vivere in un paradiso, vogliono trasformarlo in un inferno. Siano maledetti! Se l’inferno c’é, ci vadano loro», ha detto il sottosegretario mentre si tuffa nelle acque caraibiche tarantine.