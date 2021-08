Torre Lapillo, autospurgo carico di liquami fermato dai carabinieri: multa da 5000 euro e denuncia

Autospurgo sorpreso a percorrere una strada diversa da quella indicata nella bolla di trasporto e che lo avrebbe condotto al depuratore di Nardò. Nel corso di un servizio di controllo, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno quindi fermato il mezzo a Torre Lapillo, piccola località balneare del comune di Porto Cesareo, e, dopo gli accertamenti del caso, provveduto a sequestrare l'autocisterna già carica di liquami e che stava percorrendo la provinciale fino a San Pancrazio salentino.

Non solo. I militari hanno denunciato tre persone: D.P.D. 54 anni e P.I e S. Q di 36 e 37 anni rispettivamente. A controlli più accurati, i carabinieri hanno anche scoperto che il conducente del mezzo non era inquadrato secondo le norme di legge e, quindi, si è proceduto alla sospensione dell'impresa e a una multa di poco meno di 5.000 euro. La denuncia sarà trasferita all'Autorità giudiziaria, agli enti assistenziali, previdenziali e fiscali per gli adempimenti del caso.