Con l'auto contro la barriera in cemento della Statale: grave un 22enne

Schianto contro la parete di cemento, grave un 22enne di Taranto trasportato in codice rosso in ospedale. L'incidente si è verificato attorno alle 16.20, quando una squadra di vigili del distaccamento di Policoro, in Basilicata, è intervenuta sulla statale 106, nel comune di Montegiordano per l'incidente stradale.

Auto schiantata, grave il conducente



Una Opel Corsa, con a bordo un giovane di 22 anni, si è schiantata sulla parete in cemento della carreggiata. Il conducente, della provincia di Taranto, è stato soccorso dalle squadre VV.F.

poi affidato alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Il giovane, da solo alla guida, è stato trasportato, con “codice rosso”, in elisoccorso, al nosocomio di Cosenza. Sul posto anche la Polizia Stradale.

Traffico in tilt



Il tratto di strada è rimasto chiuso, in direzione Reggio Calabria, per facilitare le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo incidentato