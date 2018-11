Si uccide un giovanissimo calciatore, annullata la gara di campionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un terribile dramma ha sconvolto il mondo del calcio pugliese. Nella notte un giovanissimo calciatore, Fabiano Colucci, di 19 anni, si è tolto la vita per cause al momento ignote. A darne notizia è stata la società del Martina Calcio, militante in Promozione, con un comunicato. Nell'esprimere cordoglio per l'accaduto il Martina ha annunciato che la gara in programma oggi con l'Audace Barletta non verrà disputata.