Multa da photored: multa annullata. Non c'è stata la contestazione immediata

Aveva beccato la multa al photored di viale Aldo Moro a Brindisi perché non si era fermato al rosso del semaforo. Ma il giudice ha annullato la multa su ricorso a firma degli avvocati Marco Elia e Marco Masi dell’Adoc-Uil Brindisi.

Multa annullata perché?

La multa è stata annullata, il perché è presto detto: il giudice di pace di Brindisi ha accolto il ricorso (sentenza del 29 marzo 2023, n. R.G. 4808/2022) presentato dai legali di adoc-Uil che ritenevano illegittima la sanzione elevata ad un automobilista che era passato, senza ricordarsene, col semaforo rosso all’incrocio di Viale Aldo Moro ed era stato sanzionato “per avere – quale proprietario/obbligato in solido/conducente – il veicolo proseguito la marcia sebbene la segnalazione del semaforo (o dell’agente del traffico) lo vietasse” ai sensi dell’art. 143, comma 3 e 3 bis.

I legali dell’Adoc Uil hanno fatto notare come soltanto l’esame di un Agente presente sul posto potesse consentire la corretta applicazione delle norme in materia di semafori e che, pertanto, «l’assenza non occasionale di Agenti rende nulla l’infrazione rilevata presso un incrocio con apparecchio fotografico. Sul punto i legali hanno richiamato giurisprudenza di legittimità ed in particolare la Sentenza n. 27414 del 28 dicembre 2009, che segue altre di egual tenore».

La decisione del giudice di annullare il verbale

Il giudice Merico accogliendo l'interpretazione dei legali scrive: "l’assenza non occasionale di agenti operanti sul posto non appare affatto consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 che ha natura regolamentare e, quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa che, in astratto, prevede comunque come regola generale la contestazione immediata".

E dunque in base a questa recentissima sentenza , il giudici di Pace ha riconosciuto che le multe comminate attraverso i nuovi dispositivi di rilevamento "P@RVC 2.0" installati a Brindisi ed in particolare in Viale Aldo Moro, per essere ritenute valide, necessitano la contestazione immediata dell’infrazione da parte dell’Agente accertatore presente sul posto della presunta violazione.