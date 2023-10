Concorso, il Comune di Lecce risponde al Codacons: «Solo una la prova da rifare»

Concorsone al Comune di Lecce, il Settore Affari Generali ha riscontrato la diffida del Codacons sulla prova per la copertura di 2 posti di funzionario tecnico, prevista per il 20 ottobre scorso al Palafiere, che non si è potuta svolgere per un disservizio tecnico occorso al sistema informatico. Non è stata ravvisata la necessità di annullare tutto il concorso e ripetere tutte le prove, come richiede il Codacons, ma solo di fissare una data perché i 382 candidati possano sostenere la prova slittata per problemi tecnici.

Concorso al Comune, la prova annullata





La prova rientrava nei due bandi di concorso, pubblicati all'inizio di settembre dal Comune, che prevedevano lo svolgimento di cinque procedure concorsuali ben distinte tra loro, volte al reclutamento di altrettanti diversi profili professionali: nello specifico, 8 posti di istruttore amministrativo, 16 posti di funzionario amministrativo, 7 posti di istruttore tecnico 2 posti di istruttore informatico e altri 2 di funzionario tecnico.

Quattro prove svolte regolarmente





Le prime quattro si sono regolarmente svolte e concluse nelle giornate e nei turni programmati senza alcun problema, mentre prima dell'inizio dell'ultima procedura, quella che riguardava il reclutamento di due funzionari tecnici, la ditta incaricata della gestione del sistema informatico ha riscontrato «sopraggiunte difficoltà che non consentivano l'avvio della prova selettiva», che non si è riusciti a risolvere nel breve tempo, dichiarando la materiale impossibilità ad avviare la prova informatizzata e a trasmettere i quesiti inseriti nella busta sorteggiata ai tablet assegnati ai candidati.

Una prova da ripetere

L'Amministrazione comunale sta provvedendo ad individuare, quanto prima, anche in accordo con la ditta incaricata, una data utile per ripetere la prova (relativamente alla sola procedura per il reclutamento dei due funzionari tecnici), «prevedendo, naturalmente, buste e quesiti differenti rispetto a quelli già formulati per la prova del 20.10 u.s.

delle ore 15.30».

Sarà data comunicazione ai 382 candidati, convocati alla precedente prova, della nuova data nella quale sostenerla, nei termini e nelle modalità previsti dalla normativa.

La nota di risposta al Codacons



«In virtù di quanto sopra ampiamente esplicitato, quindi, si evince – si legge nella nota di risposta al Codacons – che nessuna disparità di trattamento possa lamentarsi nei confronti di nessun altro candidato, in quanto, gli altri candidati, cui fa riferimento codesta Associazione, hanno partecipato e sostenuto prove riferite a procedure concorsuali diverse e ben distinte (come profilo professionale, materie di esame, ecc.) da quella di Funzionario Tecnico, regolarmente svoltesi e conclusesi nelle giornate e turni ad esse dedicati. Pertanto, non si ravvisa la necessità di annullare le predette procedure».