Liceo Archita, studenti si auto-tassano per aiutare il compagno affetto da una malattia rara

C’è chi a scuola non ci va più - la Puglia e la provincia di Taranto hanno elevati livelli di dispersione scolastica - e chi invece continua ad andarci cercando anche di aiutare il prossimo. È il caso degli studenti e delle studentesse del Liceo Archita di Taranto che hanno deciso di autotassarsi attraverso una raccolta fondi volontaria, per offrire un contributo solidale a chi è in situazioni di necessità.

La scelta degli studenti

«La nostra attenzione è diretta, in primis, verso il nostro territorio con una parte del ricavato della donazione che sarà devoluta in favore di un ragazzo residente nel quartiere Paolo VI, affetto da una malattia rara: la sindrome di Guillian Barré, una polineuropatia infiammatoria acuta che danneggia i nervi periferici, in genere rapidamente progressiva ma autolimitante caratterizzata da debolezza muscolare e lieve perdita della sensibilità distale, la cui causa sembra essere di tipo autoimmune. Il resto del ricavato sarà invece devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica, malattia genetica grave più diffusa. Una patologia multiorgano, che colpisce soprattutto l’apparato respiratorio e quello digerente. che dà un’aspettativa di vita di 40 anni che registra circa 200 nuovi casi ogni anno. Infine, in questi giorni, non possiamo non rivolgere la nostra attenzione agli abitanti dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna: abbiamo deciso, attraverso l’installazione di punti di raccolta organizzati all’interno delle due sedi del nostro istituto, di raccogliere viveri e indumenti da destinare alle vittime di questo drammatico evento».