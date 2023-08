Incidente mortale, giovane di 16 anni in moto perde la vita dopo lo schianto con un'auto

Una tragedia inaccettabile con un'altra giovanissima vittima di un incidente stradale. A perdere la vita un ragazzo di 16 anni a Taranto, nello specifico nella borgata di Lama in zona Tre Fontane: secondo le prime ricostruzioni, il giovane in moto si sarebbe schiantato contro un'auto e per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Solo lievi ferite, invece, per il conducente della vettura.

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.

Sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica dopo che diversi passeggeri di altre auto hanno lanciato l'allarme.

(Foto dal profilo Facebook Taranto)