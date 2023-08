Tromba d'aria solleva gli ombrelloni da giardino, ferito un uomo

Maltempo, una tromba d'aria si abbatte sul Salento e un uomo viene ferito da un ombrellone da giardino divelto dal terreno.

L'episodio si è verificato intorno alle 21.30 nei pressi del Velodromo degli ulivi, a Monteroni. Da quanto raccontato dal ferito, un uomo del posto di 60 anni, ai sanitari del 118, intervenuti per le prime cure e il successivo ricovero in ospedale a Lecce, l'uomo stava passeggiando quando sarebbe stato sorpreso dall'improvvisa e violenta perturbazione. Il forte vento avrebbe quindi creato un vortice che avrebbe sollevato in aria degli ombrelloni da giardino, con base in cemento, che nel ricadere avrebbero colpito il 60enne.

Il trasporto in ospedale

Ferito alla gambe e senza possibilità di muoversi, l'uomo avrebbe allertato i soccorsi per il ricovero al "Fazzi" di Lecce, dov'è tutt'ora monitorato dai medici del pronto soccorso a causa delle ferite riportate agli arti inferiori. Alle forze dell'ordine il compito di verificare la dinamica dell'incidente e se gli ombrelloni divelti dal vento fossero quelli del parchetto del Velodromo degli Ulivi, di recente inaugurazione, o di qualche villa privata.